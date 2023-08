Motorola Edge 20 Ontvangt Augustus-update

Motorola is in Nederland begonnen met de uitrol van de augustus-update. De Motorola Edge 20 is de eerste smartphone die de beveiligingspatch van augustus 2023 kan downloaden. Na de installatie van de update is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is.

Elke maand brengt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die de laatste kwetsbaarheden in Android aanpakt. Een aantal dagen geleden introduceerde Google de patch van augustus 2023, die nu ook beschikbaar is voor de Motorola Edge 20. Uit meldingen van gebruikers weten we dat de update ook al in Nederland te downloaden is.

De beveiligingsupdate voor de Motorola Edge 20 is iets meer dan 40MB groot en brengt verder geen andere aanpassingen of nieuwe functies met zich mee. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]