Alle Details Over De Apple iPhone 15-serie Op Een Rijtje

Het is weer bijna tijd voor de introductie van de volgende Apple iPhone-serie. De iPhone 15-serie bestaat opnieuw uit verschillende modellen, waarvan veel details inmiddels al zijn uitgelekt. In dit artikel delen wij de inmiddels bekende informatie over de iPhone 15 modellen, inclusief specificaties, prijzen en releasedatum.

Introductie Apple iPhone 15-serie

Net als vorig jaar introduceert Apple de nieuwe iPhone in september. Een exacte datum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk verschijnen de iPhone 15 modellen in de eerste twee weken van september op de markt. Eerdere geruchten spraken over een mogelijke vertraging omdat er problemen zouden zijn met de LG-schermen, maar deze problemen zijn volgens de nieuwste berichten inmiddels opgelost. Hierdoor kan de introductie gewoon zoals gepland doorgaan. Na de introductie in de eerste helft van september ligt de iPhone 15-serie waarschijnlijk vanaf de tweede helft van september in de winkels.

Vier iPhone 15 modellen

Apple zal vier verschillende iPhone 15 modellen op de markt brengen. Naast de reguliere iPhone 15 kunnen consumenten kiezen voor een iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max. De verschillende modellen variëren in formaat en beschikken over verschillende specificaties. De iPhone 15 en iPhone 15 Pro krijgen een 6,1-inch scherm, terwijl de iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max beschikken over een 6,7-inch scherm. Het scherm krijgt iets dunnere schermranden dan voorheen en bovenin het scherm vinden we opnieuw een ovale Dynamic Island voor de camera en sensoren. De behuizing van de iPhone 15 modellen krijgt een iets rondere afwerking.

Specificaties Apple iPhone 15 modellen

USB-C

Alle vier de modellen krijgen nu een USB-C poort om de iPhone mee op te laden. Deze aansluiting is ook aanwezig op de Android-smartphones. Voorheen gebruikte Apple een eigen “lightning connector” om de iPhones mee op te laden, maar steeds meer landen willen het gebruik van USB-C op alle apparaten verplichten. Daarom stapt Apple nu ook over.

A17-chip

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus worden aangestuurd door een A16-chip. Deze chip is ook aanwezig in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max krijgen echter een nieuwe A17-chip. Deze A17-chip is naar verwachting de eerste A-chip die is gemaakt op een 3-nanometer proces.

Periscopische telelens

Ieder jaar verwachten we een upgrade van de camera, maar de grootste upgrade vinden we alleen terug op de iPhone 15 Pro Max. Apple rust dit model naar verwachting namelijk uit met een nieuwe periscopische lens die het mogelijk maakt om 5x of 6x optisch in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De andere modellen krijgen een camera-upgrade in de vorm van een nieuwe 48 megapixel hoofdlens die meer licht kan opvangen. Hierdoor kun je duidelijkere en scherpere foto’s maken in donkere omgevingen.

Accu

Ook de accu krijgt een upgrade. Afhankelijk van het model is de accucapaciteit met zo’n 10% tot 18% gestegen. De reguliere iPhone 15 zou beschikken over een 3877mAh accu, de iPhone 15 Plus over een 4912mAh accu, de iPhone 15 Pro over een 3650mAh accu en de iPhone 15 Pro Max over een 4852mAh accu.

Geen Touch ID

Ondanks dat eerdere geruchten spraken over de terugkeer van Touch ID, waarbij je de iPhone kunt ontgrendelen met een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst, spreken de laatste berichten dit tegen. Apple zou inmiddels wel werken aan technologie die under-display Face ID mogelijk moet maken, maar deze technologie krijgen we mogelijk pas bij de iPhone 17-serie te zien.

Prijzen Apple iPhone 15

Aan al dit moois hangt uiteraard wel een prijskaartje. Hoewel Apple zelf nog geen prijzen heeft aangekondigd, zijn er al wel schattingen opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten krijgt de iPhone 15 in Europa een adviesprijs mee van € 1019. Voor de iPhone 15 Plus moeten we waarschijnlijk € 1169 op tafel leggen. De iPhone 15 Pro kost 160 euro meer, wat uitkomt op een prijskaartje van € 1329. Als laatste verschijnt het topmodel, de iPhone 15 Pro Max, waarschijnlijk op de markt voor € 1579.