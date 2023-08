“Google Pixel 8 Krijgt 128GB Of 256GB Opslagruimte”

Volgens de laatste geruchten zal Google de aankomende Pixel 8 alleen uitrusten met 128GB of 256GB opslagruimte. Op deze manier kan Google de prijs van de smartphone laag houden, aldus de bron. De Google Pixel 8 Pro verschijnt wel met 512GB opslagruimte op de markt.

De website WinFuture baseert dit op basis van informatie van dealers. Volgens de dealers komt de Pixel 8 in twee uitvoeringen op de markt, namelijk als 128GB-model en als 256GB-model. Het is niet duidelijk of beide modellen beschikken over evenveel werkgeheugen. De duurdere Pixel 8 Pro is wel aan te schaffen met 512GB opslagruimte.

Google lijkt de strategie van de Pixel 7-serie door te zetten. De Pixel 7 is namelijk ook alleen verkrijgbaar met 128GB of 256GB opslagruimte in combinatie met 8GB werkgeheugen, terwijl de Pixel 7 Pro wel beschikbaar is met 512GB opslagruimte. Google brengt de Google Pixel 8-serie waarschijnlijk in oktober van dit jaar in drie verschillende kleuren op de markt. In de VS krijgt de Pixel 8 vermoedelijk een adviesprijs mee van 649 of 699 dollar.

via [tweakers]