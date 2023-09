Motorola Edge 20 Ontvangt Android 13-update

Motorola is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Motorola Edge 20. De update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van september 2023.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Motorola Edge 20. Het gaat om de grote Android 13-update waar gebruikers al een lange tijd op wachten. Na de installatie kunnen gebruikers aan de slag met de nieuwste Android-functies, zoals het vernieuwde Material You kleurenpalet, meer privacy-opties en de nieuwe mediaspeler in de afspeelbalk. Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar september 2023, waardoor de beveiliging van de Edge 20 weer helemaal up-to-date is.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Motorola Edge 20.

