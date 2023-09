Huawei Introduceert Nieuwe Huawei Watch GT 4 Smartwatch

Huawei heeft deze week zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. De Huawei Watch GT 4 is per direct verkrijgbaar voor een vanafprijs van 249 euro. Consumenten krijgen de keuze tussen een 41mm- en 46mm-model.

Mensen die opzoek zijn naar een nieuwe smartwatch krijgen er nu een nieuwe optie bij. Huawei heeft in Nederland namelijk de Huawei Watch GT 4 uitgebracht. Met de Watch GT 4 wil Huawei stijl en technologie met elkaar combineren. Consumenten kunnen kiezen voor een 46 millimeter of 41 millimeter behuizing in 8 verschillende kleuren en met verschillende bandjes. Het 46mm-model heeft een wat stoerder/mannelijker uiterlijk en het 41mm-model heeft een minimalistische uitstraling. Daarnaast heeft Huawei een Pro-model uitgebracht. De Huawei Watch GT 4 Pro heeft een titanium behuizing en een bolvormig scherm met saffierglas.

De Huawei Watch GT 4 brengt naast alle standaard sport- en gezondheisdsfuncties die je van een smartwatch kunt verwachten ook een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder een menstruatiecyclusmanagement-functie, een ‘Sleep Breathing Awareness’-functie en een betere hartmonitor-functie. Deze functies en verbeteringen worden mogelijk gemaakt door de verbeterde TruSeen 5.5+ technologie.

De smartwatch is waterdicht tot een diepte van 30 meter in zowel zoet als zout water. De Huawei Watch GT 4 heeft ondersteuning voor meer dan 100 trainingsmodi en kan overweg met eSIM. Hierdoor kun je de smartwatch ook stand-alone gebruiken. De accu van de Watch GT 4 gaat bij normaal gebruik zo’n 3 dagen mee. De accu van de Watch 4 GT Pro gaat zo’n 4,5 dagen mee. Beide wearables hebben echter ook een speciale energiebesparingsstand, waarbij de accu 8 tot 14 dagen of 12 tot 21 dagen (Pro) mee moet gaan op één acculading.

De Huawei Watch GT 4 is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com en de officiele Huawei webwinkel voor een adviesprijs van 249 euro.