Nothing Phone (1) Ontvangt Android 13-update

Nothing is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de Nothing Phone (1). De Android 13-update rolt eerst uit naar een beperkte groep gebruikers. Als er geen problemen opduiken zal de update naar de rest van de gebruikers worden uitgerold.

De Nothing Phone (1) is de eerste smartphone van het bedrijf Nothing, die bij de lancering draaide op Android 12. Gebruikers van de smartphone hebben redelijk lang moeten wachten, maar de uitrol van de Android 13-update is eindelijk gestart. Momenteel is de update alleen beschikbaar voor mensen die hebben deelgenomen aan het bètaprogramma van Nothing, maar als er geen bugs worden gevonden zal de update volgende week breder worden uitgerold.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De Android 13-update brengt onder andere snelheidsverbeteringen voor de vingerafdrukscanner, applicaties en animaties met zich mee. Ook kun je na de installatie kiezen uit meer kleurenschema’s, zijn er meer mogelijkheden voor de Glyph-interface toegevoegd en is de muziek beter te bedienen.

