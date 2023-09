Honor V Purse Uitgebracht: Smartphone In De Vorm Van Een Handtas

De meeste smartphones lijken grotendeels op elkaar, maar af en toe komen we een uitzondering tegen. De Honor V Purse is één van deze uitzonderingen. De Honor V Purse is een smartphone met opvouwbaar scherm en een design dat meer wegheeft van een handtas dan een smartphone.

Nadat Honor de Honor V Purse als concept toonde op de IFA 2023 beurs, heeft de fabrikant de smartphone nu echt op de markt gebracht. Zoals je op de beelden kunt zien heeft de Honor V Purse de vorm van een schoudertasje. Ook heeft de smartphone een vouwbaar 7,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2349 x 2016 pixels, die om de behuizing heen vouwt. Dichtgevouwen kun je één kant van het scherm gebruiken, wat met een formaat van 6,45-inch meer wegheeft van een regulier smartphonescherm. Met gedetailleerde wallpapers kun je de “Purse” versieren.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 778G-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens

De Honor V Purse is eerst alleen in China aangekondigd en we hebben geen informatie over een Europese lancering. In China kost de smartphone omgerekend zo’n 770 euro.

via [AW]