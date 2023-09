Samsung Galaxy Tab A8 En S6 Lite Ontvangen One UI 5.1.1-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy Tab A8 en de Galaxy Tab S6. Op beide tablets installeert de update de One UI 5.1.1-schil. Deze schil is gebaseerd op Android 13 en brengt verschillende aanpassingen en nieuwe functies met zich mee.

De One UI 5.1.1-update brengt verschillende vernieuwingen met zich mee, waaronder een vernieuwde taakbalk, een beter geheugenbeheer en een verbeterde multitasking. Ook hebben de camera en galerij een upgrade ontvangen, waardoor je nu onder andere filters en tonen kunt kopiëren van de ene bewerkte foto naar de andere foto.

Daarnaast werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2023. Hierdoor zijn de tablets weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de tablets.

via [droidapp]