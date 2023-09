Specificaties Van Samsung Galaxy Tab A9 Vroegtijdig Uitgelekt

Samsung heeft de Galaxy Tab A9 nog niet officieel aangekondigd, maar een aantal specificaties van de voordelige tablet zijn inmiddels al uitgelekt. De Galaxy Tab A9 is namelijk vroegtijdig opgedoken in de Google Play Console.

De website The Tech Outlook heeft de Samsung Galaxy Tab A9 gespot in de Google Play Console, waar ook een lijst met specificaties te zien was. Uit deze lijst kunnen we opmaken dat de voordelige tablet beschikt over een MediaTek Helio G99-processor en 4GB werkgeheugen.

Het scherm is naar verwachting 8,7-inch groot en heeft een resolutie van 1340 bij 800 pixels. Uit de bijgevoegde afbeelding kunnen we opmaken dat het scherm een vrij dikke rand heeft. De Galaxy Tab A9 zal bij de lancering draaien op Android 13. Het is nog onduidelijk hoeveel Android-updates de tablet zal ontvangen. Ook hebben we nog geen introductiedatum.

via [androidplanet]