Motorola Edge 30 Ultra Met 200MP Camera Aangekondigd

Motorola heeft deze week maar liefst drie nieuwe smartphones voor in de Edge-serie aangekondigd. Het gaat om de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo. De nieuwe vlaggenschip-smartphone van de fabrikant beschikt onder andere over een 200MP camera en een 144Hz scherm.

Motorola Edge 30 Ultra

De Edge 30 Ultra is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Motorola. De smartphone beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4610 mAh accu met ondersteuning voor 125W bekabeld laden en 50W draadloos laden, stereo speakers, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 200MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens.

De Motorola Edge 30 Ultra krijgt een adviesprijs mee van 899,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola heeft ook een mid-range smartphone aangekondigd onder de naam Edge 30 Fusion. Dit toestel heeft een 6,55-inch Full HD+ OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888+ 5G-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, ondersteuning voor 68W snelladen, een 32MP selfie-camera met een “instant all pixel focus”-functie voor een betere autofocus en een rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens.

De Edge 30 Fusion krijgt een adviesprijs mee van 599,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en wit.

Motorola Edge 30 Neo

Als laatste heeft Motorola nog de Edge 30 Neo aangekondigd, de voordeligste van de drie modellen. De Motorola Edge Neo heeft een 6,28-inch FullHD OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 695-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens. De 4,020mAh accu kan met 68W snelladen en er is ondersteuning voor draadloos laden.

De Motorola Edge 30 Neo krijgt een adviesprijs mee van 399,99 euro.