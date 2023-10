Xiaomi 14 (Pro) Officieel Aangekondigd, Eerste Smartphone Met Snapdragon 8 Gen 3-soc

Xiaomi heeft zojuist de Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Pro officieel aangekondigd. De high-end smartphones maken gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-processor en draaien op HyperOS. HyperOS is de vervanger van Xiaomi’s MIUI-schil.

De Xiaomi 14 beschikt over een 6,36-inch AMOLED-scherm met een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz en een maximale piekhelderheid van maar liefst 3000 nits. Dankzij deze helderheid is het scherm ook goed leesbaar in direct zonlicht. Intern vinden we de nieuwe high-end Snapdragon 8 Gen 3-processor in combinatie met minimaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De accu heeft een capaciteit van 4610 mAh en kan met 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we nog een 32MP selfie-camera.

De Xiaomi 14 heeft een waterdichte behuizing (IP68-rating) en draait uit de doos op HyperOS, dat is gebaseerd op Android 14. De Xiaomi 14 met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt in China een adviesprijs mee van 3999 yuan, omgerekend zo’n 520 euro. De duurste uitvoering met 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte kost omgerekend zo’n 650 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar de adviesprijzen zullen in Europa een stuk hoger uitvallen.

Xiaomi 14 Pro

De Xiaomi 14 Pro heeft een groter 6,73-inch AMOLED-scherm met dezelfde specificaties. Wel heeft het scherm van de Xiaomi 14 Pro lichte rondingen aan de zijkanten en is het scherm voorzien van “Xiaomi Ceramic Glass”. Dit moet het scherm nog steviger maken. Ook heeft de hoofdlens van de Pro-uitvoering een variabele diafragma van f/1,42 tot f/4,0 en heeft de grotere accu een capaciteit van 4880 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 120W snelladen. De Xiaomi 14 Pro is beschikbaar met 12GB tot 16GB werkgeheugen en 256GB tot 1TB opslagruimte. De voordeligste uitvoering kost in China omgerekend ongeveer 650 euro.