Samsung Gaat Android 14 Al Snel Uitrollen

Samsung zal Android 14, de nieuwste versie van het besturingssysteem, volgens de laatste berichten snel uitrollen. De eerste gebruikers kunnen mogelijk volgende week al aan de slag met Android 14 en de One UI 6-schil.

Nadat Google onlangs Android 14 samen met de Pixel 8-serie introduceerde, wachten we nu op de uitrol van de Android 14-update door andere fabrikanten. Gebruikers van een Samsung-toestel zijn mogelijk snel aan de beurt, want een moderator van het Samsung-forum geeft aan dat het One UI 6-bètaprogramma in zijn laatste week zit. Er zullen alleen nog wat controles worden uitgevoerd om eventuele laatste bugs en foutjes op te lossen voordat de officiële release van Android 14 zal plaatsvinden.

Als Samsung geen problemen meer ontdekt is de kans groot dat de stabiele versie van Android 14 en One UI 6 volgende week al zal worden uitgerold. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zullen de update als eerste ontvangen. Daarna volgen de high-end toestellen in de Galaxy Z Fold– en Flip-series en de populairste smartphones in de Galaxy A-serie.

Android 14 is geen hele grote update, maar brengt wel meer mogelijkheden met zich mee voor het aanpassen van de interface. Zo krijg je nu onder andere meer controle over het vergrendelscherm. Ook zijn er meer beveiligingsfuncties aanwezig en kun je gebruikmaken van een beter deelmenu.

