Foto’s Van Voordelige Xiaomi Redmi 13C Uitgelekt

Xiaomi is volgens de geruchten van plan om binnenkort een nieuwe voordelige smartphone op de markt te brengen onder de naam Redmi 13C. Deze smartphone zou nu samen met de verpakking te zien zijn op een aantal uitgelekte foto’s.

Xiaomi heeft deze week de high-end Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro aangekondigd, maar de fabrikant wil volgens de website Newzonly voor het einde van dit jaar ook nog een nieuwe budget-smartphone introduceren. De introductie van de Redmi 13C zal mogelijk volgende maand al plaatsvinden.

Gelekte foto’s maken duidelijk dat de Redmi 13C beschikt over een 6,74-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Intern vinden we verder nog een octa-core processor, wat vermoedelijk de MediaTek Helio G96-chipset is. Consumenten kunnen waarschijnlijk kiezen tussen 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De selfie-camera zit in de druppelnotch van het scherm.

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar net als voor de Redmi 12C hoef je waarschijnlijk niet veel meer dan 100 euro te betalen om de Redmi 13C in huis te halen.

via [androidplanet]