“Sony Komt In 2025 Met Nieuw Smartphonedesign”

Sony brengt elk jaar een paar smartphones op de markt, maar ondanks dat het kwalitatief goede smartphones zijn hebben de toestellen al jarenlang hetzelfde “ouderwetse” design. Volgens de laatste geruchten komt daar in 2025 verandering in en zal de selfie-camera onder het scherm worden geplaatst.

De smartphones van Sony zijn over het algemeen zeer goed, maar mede door de dikkere schermranden en de hoge adviesprijzen zijn de smartphones niet erg populair. Mogelijk komt daar in 2025 veranderingen in, want PhoneArena schrijft dat de Japanse fabrikant van plan is om zijn smartphones in 2025 een totaal ander design te geven. Sony zal afstappen van de dikke randen rondom het scherm en de selfie-camera onder het scherm plaatsen.

Sony zal tegelijkertijd ook willen afstappen van de Xperia-naam, die de fabrikant al 15 jaar lang gebruikt. In februari 2024 zal Sony echter eerst nog de opvolger van de Xperia 1 V introduceren. De Xperia 1 VI beschikt volgens de geruchten over een 6,9-inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een nieuwe telelens waarmee je 6x optisch kunt inzoomen.

via [androidplanet]