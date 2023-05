Sony Introduceert Xperia 1 V En Xperia 10 V

Sony heeft twee nieuwe smartphones toegevoegd aan zijn assortiment. Het gaat om de high-end Xperia 1 V en de mid-range Xperia 10 V. Zoals gebruikelijk heeft de Japanse fabrikant zich weer gericht op het verbeteren van de camera.

De Sony Xperia 1 V is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. De Xperia 1 V beschikt over een 6,5-inch 4K 120Hz HDR OLED-scherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld opladen en 15W draadloos opladen. Ook heeft de smartphone weer een 3.5mm koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor 360 Reality Audio voor Tidal en Amazon Music.

De camera-setup bestaat uit een 48MP (f/1,9) hoofdlens, een 12MP (f/2,2) groothoeklens en een 12MP (f/2,3-f/2,8) telelens (85mm). De camera maakt gebruik van een nieuwe Exmor T-beeldsensor, die moet zorgen voor minder ruis en betere foto’s in donkere omgevingen. Ook heeft de Sony Xperia 1 V weer een fysieke sluiterknop, die ervoor zorgt dat je eenvoudiger foto’s kunt maken. Sony heeft daarnaast extra aandacht besteed aan de software-functies en kunstmatige intelligentie om foto’s nog mooier te maken. Denk bijvoorbeeld aan Focus Peaking, waarmee je kunt zien waar de foto het scherpst is.

De Sony Xperia 1 V is vanaf eind juni verkrijgbaar in de kleuren groen, zilver en zwart voor een stevige prijs van 1399 euro.

Sony Xperia 10 V

Voor een hoop mensen is 1399 euro te veel geld voor een smartphone. Voor deze mensen is de Sony Xperia 10 V misschien een betere optie. De Xperia 10 V is met een gewicht van slechts 159 gram een opvallend lichte smartphone en met een (vermoedelijk) prijskaartje van 449 euro ook een stuk betaalbaarder.

De Sony Xperia 10 V beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2520 pixels, een Snapdragon 695 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 48MP (f/1,8) hoofdlens, een 8MP (f/2,2) groothoeklens en een 8MP (f/2,2) telelens.

Sony heeft de prijs nog niet bevestigd, maar de berichten spreken over een prijskaartje van 449 euro. De Xperia 10 V is vanaf halverwege juni verkrijgbaar in de kleuren groen, lavendel, wit en zwart.