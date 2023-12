Gelekte Foto’s Tonen De Verschillen Tussen Samsung Galaxy S24 Ultra en S23 Ultra

Op het internet zijn drie foto’s opgedoken die de aankomende Samsung Galaxy S24 Ultra en de huidige Galaxy S23 Ultra met elkaar vergelijken. Het valt op dat de twee high-end smartphones op een paar subtiele veranderingen na niet veel van elkaar verschillen.

Verschillende bronnen hebben drie foto’s gedeeld waarop de boven-, onder- en zijkant van de Galaxy S24 Ultra en S23 Ultra met elkaar worden vergeleken. Het valt gelijk op dat de twee smartphones veel op elkaar lijken. Wel zien we dat de Galaxy S24 Ultra onderop een langere dunne speakeropening krijgt, in plaats van losstaande streepjes. Ook zien we dat de S Pen een platte kop heeft gekregen en dat de knoppen aan de zijkant iets langer en dikker zijn. Daarnaast heeft de S24 Ultra aan de bovenzijde niet één maar twee microfoon-gaten.

BREAKING: New leaked photos show the Galaxy S24 Ultra next to an S23 Ultra: https://t.co/SqEvxu8zoN — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) December 7, 2023

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S24-serie zal halverwege januari plaatsvinden, waarna de smartphones aan het einde van de maand verkrijgbaar zijn.

via [AW]