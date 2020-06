HTC Introduceert HTC U20 5G Met Groot 6,8-inch Scherm En Vijf Lenzen

HTC heeft deze week een aantal nieuwe toestellen gepresenteerd, waaronder de U20 5G. De HTC U20 5G is de eerste 5G-smartphone van HTC die onder andere is uitgerust met een Snapdragon 765G-processor, een vierdubbele rear-camera en een 6,8-inch scherm.

HTC’s nieuwste smartphone beschikt over een 6,8-inch LCD-scherm met een Full HD-resolutie en een kleine uitsparing voor de selfie-camera, een Snapdragon 765G-processor met ondersteuning voor 5G, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen en een vingerafdrukscanner.

Achterop vinden we een vierdubbele camera. Deze rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een 32MP lens.

De HTC U20 5G is in thuisland Taiwan uitgebracht voor omgerekend ongeveer 565 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone naar Nederland of België komt.