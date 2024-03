Samsung Galaxy A25, A35 en A55 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week drie nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie aangekondigd. Het gaat om de Galaxy A55, de Galaxy A35 en de Galaxy A25. De smartphones draaien op Android 14 en krijgen vijf jaar lang software-updates.

De officiële introductie van de Galaxy A25 vond eerder al plaats, maar nu heeft de fabrikant de smartphone ook voor de Nederlandse markt aangekondigd. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 269 euro. Nieuw zijn de Galaxy A35 en de Galaxy A55, die een adviesprijs meekrijgen van 379 euro en 479 euro.

Samsung Galaxy A55

De Galaxy A55 is de krachtigste van de nieuwe modellen. De smartphone beschikt over een 6,6-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1480-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W opladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De Samsung Galaxy A55 zal via verschillende webwinkels worden aangeboden voor een adviesprijs van 479 euro. Koop je de smartphone bij Coolblue dan ontvang je tijdelijk de Galaxy Buds FE cadeau.

Samsung Galaxy A35

De Galaxy A35 is 100 euro voordeliger en beschikt over een 6,6-inch full HD AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1280-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh (25W) accu, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De Galaxy A35 met 6GB RAM en 128GB ROM kost 379 euro. Voor de uitvoering met 8GB RAM en 256GB ROM betaal je 449 euro. De smartphones zijn per direct te bestellen en zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.