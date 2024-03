Alle Specificaties Van Asus Zenfone 11 Ultra Vlak Voor Introductie Uitgelekt

Asus zal de Zenfone 11 Ultra op 14 maart officieel introduceren, maar vlak voor de introductie zijn alle specificaties en enkele beelden van de nieuwe vlaggenschip-smartphone al opgedoken op een webshop uit Tsjechië. In dit artikel zetten we de details voor jullie op een rijtje.

De Asus Zenfone 11 Ultra is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Asus, die qua specificaties veel lijkt op de Asus ROG Phone 8. Wel krijgt de Zenfone 11 Ultra een ander design. Op de gelekte beelden zien we de smartphone in de kleuren zwart en blauw, maar naar verwachting verschijnt de Zenfone 11 Ultra in meer kleuren op de markt.

Volgens de productpagina op de webshop uit Tsjechië beschikt de Asus Zenfone 11 Ultra over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een full hd-resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 65W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 32MP telelens.

De Asus Zenfone 11 Ultra draait uit de doos op Android 14. Helaas ontvangt de smartphone slechts twee grote Android-updates. Op de webshop die de Zenfone 11 Ultra vroegtijdig deelde krijgt de uitvoering met 12GB RAM en 256GB ROM een prijskaartje mee van ongeveer 1000 euro. Voor 16GB + 512GB betaal je ongeveer 1150 euro.

via [androidplanet]