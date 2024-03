OnePlus 8T Ontvangt Android 14-update

Goed nieuws voor mensen met een OnePlus 8T. OnePlus heeft namelijk een update uitgerold die de software op de OnePlus 8T bijwerkt naar Android 14. De smartphone verscheen in 2020 op de markt met Android 11 en daarom is dit de laatste grote software-update voor de OnePlus 8T.

Ben jij in het bezit van een OnePlus 8T dan kun jij nu de Android 14-update downloaden. OnePlus rolt de nieuwste versie van Android uit samen met de OxygenOS 14-schil. De update brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, waaronder een nieuwe File Dock, een verbeterde Shelf startscherm, een vernieuwde Aquamorphic interface en meer privacy-functies.

De update rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 8T.

via [droidapp]