Introductie OnePlus Nord CE 4 Op 1 April

Volgens een productpagina van OnePlus India zal OnePlus op 1 april de OnePlus Nord CE 4 introduceren. Dankzij de productpagina krijgen we nu alvast de eerste details over de specificaties en het design van de nieuwe budget-smartphone.

OnePlus India heeft alvast bekendgemaakt dat de OnePlus Nord CE4 beschikt over een Snapdragon 7 Gen 3-processor. Ook tonen beelden de achterkant van de smartphone in de kleuren zwart en groen. We zien een verticale camera-module en het logo van OnePlus.

De officiële introductie zal op 1 april plaatsvinden in India, maar de Nord CE-smartphones verschijnen op een later tijdstip doorgaan ook in Europa op de markt. Zo verscheen de Nord CE 3 Lite in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 329 euro. Na de officiële introductie van de OnePlus Nord CE 4 zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]