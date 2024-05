Specificaties en Beelden Van Samsung Galaxy M35 Uitgelekt

Op het internet zijn de specificaties en enkele renders van de Samsung Galaxy M35 opgedoken. De Galaxy M35 is een nieuwe budget-smartphone met een zeer grote accu, die naar verwachting snel op de markt verschijnt.

Nadat de Samsung Galaxy M35 eerder al opdook in de database van de Google Play Console, heeft tech-lekker Evan Blass op X enkele video’s van de smartphone gedeeld. We zien de Galaxy M35 in de kleuren donkerblauw, lichtblauw en grijs en qua ontwerp lijkt de smartphone veel op de andere smartphones in de Galaxy M-serie.

Als we de geruchten mogen geloven is de druppelnotch in het scherm vervangen door een ronde uitsparing en vinden we achterop een driedubbele camera. Intern beschikt de Galaxy M35 over een Exynos 1380-processor in combinatie met 6GB werkgeheugen. Daarnaast heeft de smartphone een zeer grote accu met een capaciteit van 6000 mAh, waardoor de smartphones meerdere dagen mee moet gaan op één acculading. De Samsung Galaxy M35 draait op Android 14 met de One UI-schil.

De officiële introductie zal naar verwachting snel plaatsvinden, maar Samsung brengt de Samsung Galaxy M35 waarschijnlijk niet in Nederland op de markt. Wij moeten wachten op de grijze import, net zoals bij de Galaxy M15.

via [androidplanet]