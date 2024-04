Samsung Galaxy M15 Met 6000 mAh Accu Nu In Nederland Verkrijgbaar

Ben je opzoek naar een nieuwe budget-smartphone, dan kun je nu overwegen om de Samsung Galaxy M15 in huis te halen. De Galaxy M15, met een 6000 mAh accu, is nu namelijk in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van slechts 169 euro.

De Galaxy M15 is de nieuwste budget-smartphone van Samsung die in Nederland verkrijgbaar is. De smartphone heeft een plastic behuizing en beschikt over een 6,5-inch 90Hz AMOLED-scherm, een Mediatek Dimensity 6100+ processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Je hoeft je geen zorgen te maken om de accuduur, want de accu van de Galaxy M15 heeft een capaciteit van maar liefst 6000 mAh. Opladen kan met een snelheid van maximaal 25W. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone draait uit de doos op Android 14. Samsung belooft vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates, wat erg lang is voor een smartphone in deze prijsklasse.

via [androidplanet]