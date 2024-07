Nokia G50 En Nokia X20 Ontvangen Juni-update

Nokia is deze maand erg snel met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De beveiligingsupdate van juli staat nu namelijk al klaar voor de Nokia G50 en de Nokia X20. Na de installatie van de update is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

Aan het begin van elke maand brengt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die doorgaans enkele tientallen fixes bevat voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Deze update is direct beschikbaar voor Pixel-smartphones, maar rolt daarna ook uit naar smartphones van andere fabrikanten. Zo is de beveiligingsupdate van juli 2024 nu ook beschikbaar voor de Nokia G50 en de Nokia X20. Dat de update zo snel beschikbaar is is opvallend, want Nokia is over het algemeen niet erg snel met de uitrol van nieuwe updates. We hopen dat Nokia deze trend doorzet.

De beveiligingsupdate van juli 2024 is ongeveer 90MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]