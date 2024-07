OnePlus Introduceert Op 16 Juli Vier Nieuwe Producten

OnePlus heeft aangekondigd dat het bedrijf op 16 juli een “Summer Launch Event” zal houden. Tijdens dit evenement krijgen we een nieuwe smartphone, een nieuwe tablet, een nieuw setje oordopjes en een nieuwe smartwatch te zien.

We hebben iets leuks om naar uit te kijken. OnePlus zal op 16 juli namelijk een aantal nieuwe producten introduceren tijdens een evenement in Milaan. Zo krijgen we in ieder geval de OnePlus Nord 4 te zien, maar ook een aantal andere producten. OnePlus heeft al laten weten dat de OnePlus Nord 4 de eerste volledig metalen smartphone met 5G-ondersteuning is. Het design van de smartphone is dus een belangrijk verkooppunt.

Naast een nieuwe smartphone krijgen we ook een nieuwe tablet te zien. Het gaat om de OnePlus Pad 2, die de originele OnePlus Pad uit 2023 zal opvolgen. OnePlus zegt dat de Pad 2 een tablet “van vlaggenschipniveau is waarbij productiviteit centraal staat“. Als laatste zal OnePlus ook nog twee kleinere producties introduceren. Het gaat om een setje draadloze oordopjes met de naam OnePlus Nord Buds 3 Pro en een nieuwe smartwatch met de naam OnePlus Watch 2R. De Watch 2R draait net als de OnePlus Watch 2 op Wear OS.

Na de officiële introductie op 16 juli zullen wij alle details over de nieuwe producten met jullie delen.

via [droidapp]