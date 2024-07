“Specificaties Van Nothing Phone (2a) Plus Uitgelekt”

Op het internet zijn specificaties van de Nothing Phone (2a) Plus opgedoken. De Plus-versie lijkt slechts een kleine upgrade te krijgen ten opzichte van de Nothing Phone (2a). Het gaat voornamelijk om een snellere processor en een betere selfie-camera.

Op 31 juli zal Nothing de Phone (2a) Plus introduceren, die qua specificaties zal worden geplaatst tussen de Phone (2a) en de Phone (2). Een groot aantal specificaties van de Nothing Phone (2a) Plus zijn nu uitgelekt via Smartprix. Volgens de bron krijgt de Phone (2a) Plus net als de reguliere Phone (2a) een 6,7-inch OLED-scherm met een piekhelderheid van 1300 nits en een 120Hz verversingssnelheid. Ook krijgt de smartphone opnieuw een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

Wel nieuw is de aanwezigheid van een MediaTek Dimensity 7350 Pro-processor. Deze chipset is ongeveer 10 procent sneller dan de 7200 Pro-processor in de Phone (2a). Ook moet de chipset 30 procent beter presenteren tijdens het gamen. Intern vinden we verder 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Ook de selfie-camera krijgt een upgrade. De Nothing Phone (2a) Plus zou namelijk beschikken over een 50MP selfie-camera in plaats van een 32MP lens. Daarnaast heeft de 5000mAh accu ondersteuning voor 50W snelladen, in plaats van 45W.

De Nothing Phone (2a) Plus verschijnt op de markt in de kleuren grijs en zwart. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de reguliere Nothing Phone (2a) verscheen op de markt voor 329 euro.

via [androidplanet]