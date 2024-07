Alphabet Noteerde In Q2 Omzet Van 84,7 Miljard Dollar

Alphabet, het moederbedrijf van Google en Android, heeft een goed kwartaal achter de rug. Alphabet noteerde in het tweede kwartaal van 2024 namelijk een omzet van maar liefst 84,7 miljard dollar. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Alphabet heeft in een rapport de kwartaalcijfers van Q2 2024 gedeeld. Hierin staat dat het bedrijf in april, mei en juni maar liefst 84,7 miljard dollar heeft verdiend. Ook de individuele onderdelen van het bedrijf doen het goed. Zo verdiende YouTube 1 miljard dollar meer en Google Drive 2 miljard dollar meer.

Niet alle onderdelen van Alphabet waren winstgevend. Zo zag “Other Bets” de omzet stijgen van 285 miljoen dollar naar 315 miljoen dollar, maar het project noteerde alsnog een flink verlies. In de onderstaande video worden de inkomsten van Alphabet in groter detail besproken.

