Nothing Phone (2) Officieel Aangekondigd

Nothing heeft zojuist zijn nieuwste smartphone aangekondigd. De Nothing Phone (2) is een stuk krachtiger dan zijn voorganger, maar krijgt ook een flink hogere adviesprijs mee. De Nothing Phone (2) krijgt namelijk een vanafprijs mee van 649 euro.

Na maanden van geruchten en teasers is de Nothing Phone (2) eindelijk officieel geïntroduceerd. Hierdoor weten we nu alles over de smartphone, inclusief de specificaties, de releasedatum en de adviesprijs. De Nothing Phone (2) is in Nederland per direct te bestellen in de kleuren grijs en wit. De smartphone is echter vanaf 21 juli daadwerkelijk verkrijgbaar.

De Nothing Phone (2) beschikt over een plat 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2412×1080 pixels, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en 15W draadloos laden, een een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. De smartphone draait op Android 13 met de Nothing OS 2.0-schil en ontvangt drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

De Nothing Phone (2) is 8,6mm dik, weegt 201,2 gram, heeft een aluminium frame en een glazen achterkant. Onder deze glazen achterkant vinden we de Glyph Interface, die bestaat uit 11 LED-strips met 33 verlichtingszones. De Glyph Interface is als het ware een enorme notificatie-led, die in verschillende patronen kan oplichting bij inkomende notificaties of oproepen. De led-verlichting van de Glyph Interface kan synchroniseren met de gekozen ringtone en je kunt contactpersonen een unieke Glyph-patroon geven. Op deze manier zie je direct wie er belt. Ook komt de smartphone met een Componist-functie waarmee je eigen patronen kunt maken en kun je de Glyph Interface gebruiken als timer en volume-indicator.

Prijzen

De Nothing Phone (2) met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 699 euro. Voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je 799 euro. Op de website van Nothing is ook een 8GB + 128GB uitvoering verkrijgbaar voor 649 euro. De Nothing Phone (2) is een stuk duurder dan zijn voorganger, die op de markt verscheen voor 469 euro. Wel is het belangrijk om te weten dat de Nothing Phone (1) in de mid-range categorie is geplaatst en de Nothing Phone (2) de concurrentie aangaat met high-end smartphones.