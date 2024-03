Nothing Phone (2a) Officieel Aangekondigd Voor 329 Euro

Nothing heeft zijn nieuwste smartphone gepresenteerd. De Nothing Phone (2a) is een mid-ranger met een aantrekkelijk prijskaartje van 329 euro. De Nothing Phone (2a) is per direct te bestellen en is vanaf 12 maart verkrijgbaar.

Na maanden van geruchten heeft Nothing de Nothing Phone (2a) eindelijk officieel aangekondigd. De Phone (2a) is het goedkopere broertje van de Phone (2). De Phone (2a) kost namelijk slechts 329 euro voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 12GB + 256GB variant kost 379 euro. Ter vergelijking, de Nothing Phone (2) krijgt een vanafprijs mee van 699 euro.

In tegenstelling tot de duurdere Nothing-smartphones is de Phone (2a) niet uitgerust met een Qualcomm-processor, maar met een minder krachtige Dimensity 7200 Pro-processor van MediaTek. Het scherm is 6,7-inch groot en heeft een verversingssnelheid van 30 tot 120Hz en een piekhelderheid van 1300 nits. De randen rondom het scherm zijn minimaal en aan alle kanten even dun.

Intern vinden we verder nog een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Achterop vinden we een simpele Glyph-interface die bestaat uit drie Led-strips. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

De Nothing Phone (2a) draait uit de doos op Android 14 met de Nothing OS 2.5-schil en krijgt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.