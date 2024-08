Google Pixel 9 Pro Fold Aangekondigd: Groter, Krachtiger en Dunner

Google heeft de Google Pixel 9-serie officieel aangekondigd. De serie bestaat uit vier smartphones, waaronder de Pixel 9 Pro Fold. Deze opvouwbare smartphone is niet alleen krachtiger dan de originele Pixel Fold, maar heeft ook een groter scherm en een dunnere en lichtere behuizing.

De Google Pixel 9 Pro Fold heeft een 8-inch hoofdscherm en een 6,3-inch coverscherm. Beide schermen zijn groter dan de 7,6-inch en 5,8-inch schermen van de Pixel Fold. De schermen van de Pixel 9 Pro Fold hebben een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van maar liefst 2700 nits. Hierdoor zijn de schermen ook in direct zonlicht goed leesbaar.

Intern beschikt de Google Pixel 9 Pro Fold over een Tensor G4-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4650mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 10MP selfie-camera in beide schermen en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 10,5MP ultragroothoeklens en een 10,8MP telelens met 5x optische zoom.

Google heeft weer veel aandacht besteed aan AI. Nieuwe AI-functies brengen onder andere nieuwe fotobewerking-tools met zich mee, waarmee je bijvoorbeeld mensen kunt toevoegen aan een groepsfoto of achtergronden zoals wolken kunt veranderen. Ook kun je in de “Pixel Studio” kunstwerken maken op basis van een beschrijving en kan de nieuwe app “Pixel Screenshots” screenshots herkennen. Daarnaast moet AI de geluidskwaliteit verbeteren en is Gemini een stuk slimmer geworden.

De smartphone weegt 257 gram en meet dichtgeklapt 155×77.1×10.5mm en opengeklapt 155x150x5,1mm. De behuizing heeft een IPX8-rating gekregen, wat wil zeggen dat de smartphone waterdicht. De Pixel 9 Pro Fold draait uit de doos op Android 14 en ontvangt maar liefst 7 grote Android-updates en 7 jaar lang beveiligingsupdates.

De Google Pixel 9 Pro Fold is vanaf 4 september verkrijgbaar voor 1899 euro.