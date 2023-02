“Renders Tonen Motorola RAZR 2023 Met Groter Coverscherm”

De eerste beelden van Motorola’s volgende vouwbare smartphone zijn opgedoken. Op verschillende renders van de Motorola Razr 2023 zien we dat de smartphone een veel groter coverscherm krijgt.

Motorola introduceerde vorig jaar de Motorola RAZR 2022. Deze vouwbare smartphone bracht een hoop verbeteringen met zich mee ten opzichte van zijn voorganger. Denk hierbij aan dunnere schermranden en krachtigere hardware. Inmiddels werkt Motorola alweer aan de Motorola RAZR 2023, die volgens de onderstaande beelden een veel groter coverscherm krijgt. Dit scherm kan worden gebruikt als viewfinder voor de camera, voor het tonen van notificaties of voor het openen van simpele applicaties.

De renders zijn afkomstig van de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de beelden zien we dat de rear-camera niet langer in een eiland zit verwerkt, maar nu is geplaatst in uitsparingen in het coverscherm. Hoe groot dit scherm is weten we nog niet, maar het is duidelijk een stuk groter dan het 2,7-inch coverscherm op de RAZR 2022. Ook is het coverscherm groter dan het scherm op de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Oppo Find N2 Flip.

Verder zien we dat de behuizing ook een nieuwe vormgeving krijgt. Zo stapt Motorola af van de ovale vorm en is de behuizing nu meer rechthoekig, zoals dat ook het geval is bij de Galaxy Z Flip 4. Volgens The Tech Outlook is het vouwbare scherm 6,7-inch groot en heeft dit scherm een 144Hz verversingssnelheid. De frontcamera ontbreekt mogelijk en intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een 4000 mAh accu. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de RAZR 2023 officieel zal introduceren, maar hoogstwaarschijnlijk zal de introductie pas later in de zomer plaatsvinden.

via [androidplanet]