Oppo Find X8 Pro Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Oppo brengt na jaren weer een high-end smartphone uit in Nederland. De fabrikant heeft zojuist de Find X8 Pro aangekondigd. Dit is een smartphone met een zeer helder scherm, een grote accu, een krachtige camera met 6x zoom en een fysieke camera-knop met zoom-optie.

Oppo heeft onlangs de Find X8 en de Find X8 Pro aangekondigd voor de Chinese markt en nu heeft de fabrikant bekendgemaakt dat de Pro-versie ook naar Europa komt. De Find X8 Pro is een krachtige smartphone die beschikt over een 6,59-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4500 nits, een Dimensity 9400-processor en een 5910 mAh accu met ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De behuizing is waterdicht (IP68- en IP69) en de smartphone draait uit de doos op Android 15.

De Find X8 Pro beschikt over een zeer uitgebreide camera-setup. Zo vinden we aan de achterzijde een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 6x optische zoom. Aan de zijkant is de Find X8 Pro uitgerust met een fysieke camera-knop die je kunt gebruiken om foto’s te maken, maar ook om mee in- en uit te zoomen. Een dergelijke knop is ook aanwezig op de iPhone 16.

De Oppo Find X8 Pro krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 1149 euro en is vanaf volgende week verkrijgbaar bij verschillende telecomproviders en webwinkels.