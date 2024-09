Teaser: Huawei Introduceert Eerste Dubbele Vouwbare Smartphone Op 10 September

Huawei heeft een teaser gedeeld voor een aankondiging die op 10 september zal plaatsvinden. Het gaat om een product waaraan Huawei vijf jaar heeft gewerkt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de eerste smartphone met een dubbel vouwbaar scherm.

De afgelopen maanden duiken steeds meer berichten op over vouwbare smartphones waarbij het scherm niet één maar twee vouwen heeft. Vrijwel alle fabrikanten lijken te werken aan dergelijke smartphones, maar Huawei is hoogstwaarschijnlijk de eerste fabrikant die een dubbele vouwbare smartphone zal introduceren.

Huawei heeft op Weibo namelijk aangekondigd dat het bedrijf op 10 september een nieuw product zal presenteren waaraan de fabrikant vijf jaar heeft gewerkt. Op de bijbehorende teaser-afbeelding zien we een apparaat dat lijkt op een smartphone die in drie delen gevouwen kan worden. Volgens verschillende bronnen en tech-lekkers gaat het inderdaad om een smartphone met twee vouwen in het scherm. Een smartphone met een dergelijk design kan veel groter worden uitgevouwen en lijkt daardoor meer op een volwaardige tablet.

Geruchten over een dubbele vouwbare smartphone van Huawei doken eerder al op. Zo werd topman Richard Yu onlangs al gespot met de smartphone. Vermoedelijk is de smartphone opengeklapt ongeveer 10-inch groot.

