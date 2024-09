“Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 Krijgen Exynos-chipset”

Waar we eerder schreven dat waarschijnlijk alle Galaxy S25-smartphones een Snapdragon-chipset krijgen, kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant bij zijn aankomende vouwbare smartphones juist voor een eigen Exynos-chipset. Dat schrijft de Koreaanse bron Hankyung.

Samsung rust zijn Galaxy Z Fold- en Z Flip-smartphones tot nu toe altijd uit met een Snapdragon-processor van Qualcomm, maar volgens de laatste geruchten kiest Samsung bij de Galaxy Z Fold 7 en de Z Flip 7 voor een andere aanpak. Samsung zou de productie van de 3nm Exynos 2500-chipset namelijk opschroeven zodat de chipset gebruikt kan worden in de aankomende vouwbare smartphones.

We vragen ons af of dit een goede aanpak is, want Snapdragon-chipsets presteren doorgaans iets beter dan de Exynos-chipsets. Nu zal deze keuze voor de reguliere consument waarschijnlijk weinig uitmaken, maar de meer geavanceerde gebruiker en smartphone fanaat wil liever een processor van Qualcomm. De kans bestaat daarom dat de aanwezigheid van een Exynos-chipset de verkoopcijfers van de smartphones negatief zal beïnvloeden. En aangezien de verkoop van de huidige Galaxy Z Fold 6 al tegenvalt, is het best opmerkelijk dat Samsung bij de opvolger kiest voor een Exynos-processor.

