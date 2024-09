“Introductie OnePlus 13 Al In Oktober”

Volgens de laatste geruchten zal de introductie van de OnePlus 13 veel eerder plaatsvinden dan verwacht. De opvolger van de OnePlus 12 zal namelijk mogelijk al in oktober op de markt verschijnen. Dit schrijft de bron Digital Chat Station.

OnePlus introduceert zijn nieuwste vlaggenschip-serie doorgaans in december, waarna de smartphones in januari in Nederland op de markt verschijnen. Volgens de laatste geruchten is OnePlus dit jaar echter van plan om de OnePlus 13 in oktober, of op zijn laatst in november, in China te introduceren. De reden hiervoor is de lancering van de Snapdragon 8 Gen 4-processor, die ook in oktober zal worden aangekondigd. De OnePlus 13 is door de vervroegde lancering dan een van de eerste smartphones met de nieuwe high-end chipset.

We moeten wel rekening houden met het feit dat OnePlus zijn smartphones doorgaans eerder uitbrengt in thuisland China. Hierdoor is de kans groot dat wij hier in Europa nog wat langer moeten wachten voordat wij de OnePlus 13 kunnen kopen. Of wij opnieuw tot januari moeten wachten of dat de smartphone ook in Europa één of twee maanden eerder verkrijgbaar zal zijn is onduidelijk.

Specificaties OnePlus 13

Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus 13 onder andere een grotere accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh, een ultrasonische vingerafdrukscanner en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP periscopische lens met 3x optische zoom. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus 12 verscheen op de markt voor 949 euro.

via [AW]