Huawei Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met Twee Scharnieren

Vrijwel alle grote smartphone-fabrikanten hebben inmiddels een vouwbare smartphone op de markt gebracht. Fabrikanten kiezen doorgaans voor een Fold– of Flip-design, maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in. Huawei zou namelijk werken aan een vouwbare smartphone met twee scharnieren.

Huawei zou al vijf jaar werken aan een nieuw vouwbaar scherm voor een smartphone. Dit scherm heeft niet één scharnier, maar twee. Het scherm heeft dus twee vouwen, waardoor het mogelijk is om het scherm nog verder uit te klappen. Volgens de geruchten is het scherm opengevouwen maar liefst 10-inch groot.

Volgens analisten zou Huawei van plan zijn om in de tweede helft van dit jaar te starten met de productie van het scherm. Hierdoor is de kans groot dat Huawei in 2025, of heel misschien al eind dit jaar, een dergelijke smartphone op de markt brengt.

via [bright]