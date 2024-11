OnePlus 12 Ontvangt Android 15-update

Langzaamaan beginnen fabrikanten met de uitrol van de Android 15-update. De OnePlus 12 is een van de eerste smartphones die deze update ontvangt. OnePlus rolt de Android 15-update uit samen met de OxygenOS 15-schil.

Oorspronkelijk zou OnePlus pas over een week beginnen met de uitrol van OxygenOS 15, maar de update is al eerder klaar dan verwacht. Daarom rolt de update de komende dagen wereldwijd uit. Wel laat OnePlus weten dat een aantal AI-features nog niet beschikbaar zijn in de eerste versie van OxygenOS 15. De fabrikant zou nog wat meer tijd nodig hebben om de kunstmatige intelligentie uitgebreider te testen. Daarom rollen deze AI-features pas later deze maand uit.

Nieuw in OxygenOS 15

De OxygenOS 15-update brengt onder andere een vernieuwde interface met nieuwe app-iconen en andere kleuren met zich mee. Ook zijn er nieuwe animaties en overgangen toegevoegd, waardoor de software sneller moet aanvoelen. Verder is de nieuwe diefstalbeveiliging aanwezig, die de smartphone automatisch vergrendeld bij diefstal, kunnen gebruikers aan de slag met Circle to Search en kun je gebruikmaken van een Privé-gedeelte. Hierin kun je gevoelige apps, zoals bank-apps, afschermen.

via [androidplanet]