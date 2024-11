Google Brengt Eerste Android 15-patch Uit Met Meerdere Bugfixes

Google heeft de eerste patch voor Android 15 uitgerold. De update focust zich voornamelijk op het oplossen van bugs, waarvan een groot deel aanwezig zijn op de Google Pixel 9-serie. Voor gebruikers van de Pixel 9 is het dus een welkome update.

Heb jij een Pixel 6 of nieuwer dan is het verstandig om even te controleren of er een nieuwe update klaarstaat. Dit kun je doen via “Instellingen” –> “Systeem” –> “Software-updates“. In de changelog van de nieuwste update zien we dat de update problemen met de Bluetooth-verbinding, de camera, het scherm en de sensoren aanpakt. Na de update moet het geheel dus een stuk betrouwbaarder werken. Echter is het belangrijk om te weten dat niet alle gebruikers deze problemen ervaren.

Changelog:

Bluetooth: Een probleem opgelost met betrekking tot het bereik van bluetooth.

Camera: Voortaan zie je geen cameratilt meer wanneer je van lens wisselt tijdens het inzoomen.

Scherm en graphics: Je zult niet meer zomaar witte puntjes tegenkomen op het scherm. Een probleem opgelost met betrekking tot de helderheid; het scherm zal niet meer flitsen.

Sensoren: Adaptieve helderheid zal weer correct werken.

Aanraking: Je kunt het toetsenbord gewoon weer uit beeld halen; de knop daarvoor werkt naar behoren.

Gebruikersinterface: Algemene prestatieverbeteringen en en verbeteringen aangaande interfaceovergangen en -animaties

Hebben jullie de update al ontvangen? Het gaat om de update met de volgende versienummers:

– Pixel 6: AP3A.241105.007

– Pixel 6 Pro: AP3A.241105.007

– Pixel 6a: AP3A.241105.007

– Pixel 7: AP3A.241105.007

– Pixel 7 Pro: AP3A.241105.007

– Pixel 7a: AP3A.241105.007

– Pixel Tablet: AP3A.241105.007

– Pixel Fold: AP3A.241105.007

– Pixel 8: AP3A.241105.007

– Pixel 8 Pro: AP3A.241105.007

– Pixel 8a: AP3A.241105.007

– Pixel 9: AP3A.241105.008

– Pixel 9 Pro: AP3A.241105.008

– Pixel 9 Pro XL: AP3A.241105.008

– Pixel 9 Pro Fold: AP3A.241105.008

Bron [AW]