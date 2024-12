Samsung Galaxy A54 Ontvangt December-update

Nadat Samsung de december-update eerder al uitrolde naar de Galaxy A55, staat deze update nu ook klaar voor de Galaxy A54. De update zorgt ervoor dat de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwaadwillenden.

Heb jij een Samsung Galaxy A54, dan kun je nu een nieuwe beveiligingsupdate downloaden. De nieuwste update installeert de beveiligingspatch van december 2024. Deze december-patch bevat enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android OS en de One UI-schil. Na de installatie is de smartphone minder kwetsbaar voor malafide praktijken.

De update met versienummer A546BXXSBCXL3 is 270MB groot en brengt geen nieuwe functies met zich mee. Wel kan de update naast beveiligingsverbeteringen enkele stabiliteitsverbeteringen bevatten. De update is in Nederland en België nu te downloaden op de unbranded Galaxy A54. Heb jij nog geen melding ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

