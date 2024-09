Xiaomi 14T en 14T Pro Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Xiaomi 14T-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de reguliere Xiaomi 14T en de Xiaomi 14T Pro. De twee smartphones worden geplaatst in het hoge mid-range segment en beschikken over een helder scherm, een goede camera, verschillende AI-toepassingen en ondersteuning tot 120W snelladen.

Zowel de Xiaomi 14T als de 14T Pro beschikken over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van maar liefst 4.000 nits. Dankzij deze hoge verversingssnelheid komen beelden vloeiender over en dankzij de hoge piekhelderheid is het scherm beter leesbaar in direct zonlicht. De behuizing is waterdicht (IP68-rating).

Intern vinden we een MediaTek Dimensity 9300+ processor (Xiaomi 14T Pro) of een iets minder krachtige Dimensity 8300-Ultra processor (Xiaomi 14T). De Pro-uitvoering is verkrijgbaar met 12GB of 16GB werkgeheugen, terwijl de reguliere Xiaomi 14T alleen met 12GB verkrijgbaar is. Beide smartphones hebben een 5000mAh accu, maar de reguliere Xiaomi 14T kan met 67W snelladen terwijl de 14T Pro met maar liefst 120W kan snelladen. Ook heeft de Pro ondersteuning voor 50W draadloos laden.

De driedubbele rear-camera van de Xiaomi 14T Pro bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 50MP zoomlens (60mm). De reguliere Xiaomi 14T heeft ook drie lenzen, maar de zoomlens kan minder ver inzoomen (50mm). De smartphones maken gebruik van kunstmatige intelligentie voor betere nachtfotografie. Ook zijn de smartphones uitgerust met Google Gemini en kun je gebruikmaken van de Circle to Search-functie.

De Xiaomi 14T met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 649 euro. De Xiaomi 14T Pro met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte kost 899 euro. De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren groen, zwart, grijs en blauw.