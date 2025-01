Nothing Phone (2a) Ontvangt Januari-update

Nothing heeft een nieuwe update uitgerold voor de Nothing Phone (2a). De update brengt verschillende nieuwe functies en bugfixes met zich mee. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Goed nieuws voor mensen met een Nothing Phone (2a). Het is nu namelijk mogelijk om Nothing OS V3.0-250114-1909 te downloaden. Deze update installeert de beveiligingspatch van januari 2025, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is.

Daarnaast moet de netwerkverbinding na de update stabieler zijn, moet het snelle instellingen menu sneller reageren en kun je de Glyph torch activeren door lang op de Torch knop in de snelle instellingen te klikken. Ook is er een bug opgelost die voor een abnormaal Glyph effect zorgde.

De update rolt in fasen, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

Changelog

General improvements

You can now long-press the Torch tile in Quick Settings to activate the Glyph torch.

Optimised network selection to improve connection stability.

Enhanced response speed for pulling down Quick Settings in landscape mode.

Updated security patch to 2025-01.

Bug fixes

Fixed abnormal Glyph effects in specific scenarios.

Fixed issues with connected earbuds for better performance and stability.

Resolved system stability for a more reliable experience.

via [nothing]