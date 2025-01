Samsung Galaxy S21-serie, S20-serie, A15 en A33 Ontvangen Januari-update

Nadat Samsung de januari-update onlangs al uitrolde naar de Galaxy A54, A53 en een aantal Galaxy Z-toestellen, staat de nieuwste beveiligingsupdate nu ook klaar voor de Galaxy S21-serie, de S20-serie, de Galaxy A15 en de Galaxy A33.

Goed nieuws voor mensen met een Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra en mensen met een Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Al deze smartphones ontvangen namelijk een nieuwe update die de beveiligingspatch van januari 2025 installeert. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy A15 en de Galaxy A33. Na de installatie van de update is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date en is jouw persoonlijke data weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Updates rollen in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de januari-update voor iedereen beschikbaar is. Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

via [droidapp]