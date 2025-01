Samsung Teaset Dunne Galaxy S25 Edge

Samsung heeft aan het eind van zijn Galaxy Unpacked presentatie, waarin de fabrikant de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra heeft geïntroduceerd, een teaser van een vierde model gedeeld. De teaser toont de Galaxy S25 Edge, een extra dunne variant van de Galaxy S25.

Exacte details, een releasedatum of een adviesprijs van de Samsung Galaxy S25 Edge heeft Samsung nog niet gegeven, maar dankzij een teaser weten we nu wel dat de geruchten over de komst van een dunnere Galaxy S25-smartphone juist zijn. In het geruchtencircuit ging de naam Galaxy S25 Slim rond, maar Samsung heeft gekozen voor de naam Galaxy S25 Edge.

Dankzij de teaser weten we ook dat de Galaxy S25 Edge twee camera’s aan de achterzijde krijgt. De geruchten spraken over een driedubbele rear-camera, maar dat is dus niet juist. De geruchten spreken verder over een 6,7-inch scherm en een dikte van slechts 6,4mm. Samsung heeft zelf nog geen details gegeven, maar een woordvoerder heeft wel bekendgemaakt dat de Galaxy S25 Edge is een beperkt aantal landen op de markt verschijnt, waaronder thuisland Zuid-Koreaanse en de Verenigde Staten. Of de Galaxy S25 Edge ook naar Europa komt is nog onduidelijk.

