Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite Uitgebracht In Nederland

Oppo heeft twee nieuwe smartphones gelanceerd in Nederland. Het gaat om de Find X2 Neo en de Find X2 Lite. De twee smartphones krijgen in Nederland een adviesprijs mee van 699 euro en 519 euro. Beide toestellen hebben ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De OPPO Find X2 Neo is een goedkopere versie van de Find X2 en X2 Pro. De smartphone beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 90 Hz-verversingsgraad, een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4025 mAh accu, een 44MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 13MP telelens met 2x optische zoom en een 2MP monochrome lens.

De Oppo Find X2 Neo heeft een glazen behuizing en is verkrijgbaar in de kleur Moonlight Black bij T-Mobile en Tele2. Later kun je de smartphone ook los kopen via Coolblue.

De Find X2 Lite heeft een 6,4-inch scherm en beschikt net als de X2 Neo over een glazen behuizing en een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem. De smartphone heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. We zien daarnaast ook een verschil in de camera’s. Zo heeft de Find X2 Lite een 32MP selfie-camera en is de 13MP telelens aan de achterkant vervangen door een 2MP dieptelens.

De Find X2 Lite is via dezelfde aanbieders verkrijgbaar in de kleuren Moonlight Black en Pearl White. Een los toestel kost 519 euro.