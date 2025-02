Aantal Disney+ Abonnees In Drie Maanden Tijd Met 700.000 Abonnees Gedaald

Disney+ zag het aantal Noord-Amerikaanse klanten het afgelopen kwartaal toenemen, maar het aantal internationale klanten juist afnemen. Hierdoor verloor de streamingdienst wereldwijd maar liefst 700.000 abonnees. De streamingdienst verdient wel meer aan de overgebleven klanten.

Disney+ telde eind 2024 in totaal 124,6 miljoen klanten. Dit is ongeveer 1 procent minder dan drie maanden eerder. De streamingdienst verloor 1,5 miljoen internationale klanten, maar kreeg er in de Verenigde Staten en Canada juist 800.000 klanten bij. Hierdoor verloor Disney+ wereldwijd 700.000 klanten.

Wel betalen klanten gemiddeld 5 procent meer voor een abonnement, omdat klanten in de VS en Canada 7,99 dollar betalen terwijl internationale klanten 7,19 dollar betalen. De ‘Direct-to-Consumer’-tak van Disney, waar onder andere Disney+ onder valt, noteerde een omzet van 6 miljard dollar en een winst van 293 miljoen dollar. Dat is 431 miljoen dollar meer dan een jaar eerder, toen het bedrijf een verlies van 138 miljoen dollar noteerde.

via [tweakers]