Renders Tonen Xiaomi 14 Ultra Met Enorme Camera-module

Op het internet zijn verschillende renders opgedoken waarop de Xiaomi 14 Ultra te zien zou zijn. Het valt op dat de high-end smartphone, die Xiaomi op 25 februari zal introduceren, beschikt over een zeer grote ronde camera-module aan de achterzijde.

Xiaomi zal op 25 februari de Xiaomi 14-serie introduceren voor de Europese markt. Naar verwachting krijgen we naast de reguliere Xiaomi 14 ook de Xiaomi 14 Ultra te zien. De bron MySmartPrice heeft van deze uitvoering nu verschillende renders gedeeld. Hierbij valt het op dat de smartphone beschikt over een grote ronde camera-module die bijna de helft van de achterkant in beslag neemt. Een vergelijkbaar ontwerp zagen we ook bij de Xiaomi 13 Ultra.

We zien dat de camera-module ver uit de behuizing steekt en mogelijk zelfs iets groter is dan de camera-module op de Xiaomi 13 Ultra. De behuizing lijkt verder overal even dik, in tegenstelling tot de behuizing van de Xiaomi 13 Ultra die aan de bovenkant dikker is dan aan de onderkant.

Op de beelden zien we de Xiaomi 14 Ultra in de kleuren zwart en wit. Consumenten krijgen echter niet alleen de keuze uit verschillende kleuren, maar kunnen ook kiezen tussen uitvoeringen met een aluminium of een titanium frame. Vermoedelijk is de titanium uitvoering lichter en duurder dan de aluminium uitvoering.

Qua specificaties spreken de geruchten over een 6,73-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, minimaal 256GB opslagruimte en een 5300 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen. De camera-module bestaat waarschijnlijk uit een 50MP hoofdlens met een variabel diafragma, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 3,2x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom.

via [androidplanet]