Samsung Rolt Vanaf 7 April Android 15-update Uit

We hebben er lang op moeten wachten, maar Samsung zal 7 april eindelijk beginnen met de uitrol van de One UI 7-schil. De nieuwste versie van Samsung’s Android-schil is gebaseerd op Android 15 en brengt een hoop vernieuwingen met zich mee, inclusief nieuwe AI-functies.

Samsung is doorgaans erg snel met de uitrol van nieuwe Android-updates, maar op de Android 15-update moeten we dit keer erg lang. Veel fabrikanten hebben hun vlaggenschip-smartphones namelijk al voorzien van Android 15, terwijl consumenten met een Galaxy-smartphone nog steeds wachten op deze update. Gelukkig komt aan het wachten binnenkort eindelijk een einde.

De One UI 7-update rolt vanaf 7 april als eerste uit naar de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Ook de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 ontvangen de update zeer binnenkort. Een aantal weken later kunnen gebruikers van de Galaxy S23-serie, de Z Flip 5, de Z Fold 5 en de Galaxy Tab S9 met de nieuwe software aan de slag. Er zijn meer smartphones die de One UI 7-update ontvangen, maar oudere toestellen ontvangen de update pas later. Wanneer precies is nog onduidelijk, maar volgens de geruchten krijgen de Galaxy S22-serie, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 de update in mei.

De One UI 7-update voor de Galaxy S24, Z Fold 6 en Tab S10 brengt onder andere de Audio Eraser, nieuwe animaties, nieuwe snelle instellingen, de Now Bar en meer Galaxy AI functies met zich mee.

