Motorola Edge 60 Fusion Te Zien Op Teaser

Er is een teaser voor een smartphone in de Motorola Edge 60-serie opgedoken. Op deze teaser zien we de Edge 60 Fusion, die een waterdichte behuizing en een gebogen scherm krijgt. In het geruchtencircuit zijn al een aantal specificaties opgedoken.

De beelden van de Motorola Edge 60 Fusion zijn gedeeld door de bron Flipkart. De smartphone krijgt net als zijn voorganger een scherm met gebogen schermranden. Volgens de geruchten gaat het om een 6,7-inch 10-bit OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Verdere details ontbreken nog, maar op de teaser zien we de tekst “True colours hit different”. Dit doet vermoeden dat het gaat om een helder scherm met mooie kleuren.

De Edge 60 Fusion krijgt ook een IP69-certificering. Dit wil zeggen dat de smartphone zowel stof- als waterdicht is. Verder belooft Motorola “de beste AI ervaring“. Wat dit precies inhoudt weten we echter nog niet.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Motorola Edge 60 Fusion zal plaatsvinden. Wel weten we dat deze serie niet alleen bestaat uit de Edge 60 Fusion, maar waarschijnlijk ook uit de reguliere Edge 60, de Edge 60 Pro en de Edge 60 Stylus.

via [droidapp]