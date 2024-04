Motorola Edge 50-serie Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones aangekondigd. De Edge 50-serie bestaat uit drie smartphones, met de namen Edge 50 ultra, Edge 50 pro en Edge 50 fusion. De smartphones zijn ook in Nederland verkrijgbaar en prijzen variëren van 349,99 euro tot 999,99 euro.

Motorola Edge 50 Ultra

De Motorola Edge 50 Ultra is de krachtigste van de drie smartphones en beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2712 bij 1220 pixels en ondersteuning voor hdr10+. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8s Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, maar liefst 1TB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen.

De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 50MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we nog een 50MP selfie-camera.

De smartphone draait op Android 14 en krijgt drie Android-updates naar Android 15, 16 en 17. Ook rolt Motorola vier jaar lang beveiligingsupdates uit.

Motorola Edge 50 Pro

De Edge 50 Pro is met een prijskaartje van 699 euro maar liefst 300 euro goedkoper dan de 50 Ultra. De Edge 50 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met gebogen schermranden, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2000 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 125W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 50MP selfie-camera. Achterop beschikt de Edge 50 Pro over een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 13MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

Motorola Edge 50 Fusion

Als laatste heeft Motorola de Edge 50 Fusion aangekondigd. Dit toestel kost slechts 349 euro en beschikt net als de andere smartphones over een 6,7-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een minder krachtige Snapdragon 7s Gen 2-processor in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 68W snelladen. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 32MP groothoeklens. De hoofdlens heeft optische beeldstabilisatie.

Motorola Edge 50 (Pro/Ultra) kopen

De Edge 50 Pro is per direct verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en paars voor een adviesprijs van 699 euro. De Edge 50 Ultra is vanaf eind mei verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en oranje voor 999 euro.

De voordeligere Edge 50 Fusion is vanaf halverwege mei verkrijgbaar in de kleuren lichtblauw, donkerblauw en rood. De Edge 50 Fusion kost 349 euro (8GB+256GB), 399 euro (12GB+256GB) of 449 euro (12GB+512GB).