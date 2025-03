KPN Introduceert Nieuw SuperUnlimited+-abonnement

KPN heeft een nieuw mobiel abonnement aangekondigd. Het SuperUnlimited+ abonnement kost 37,50 euro per maand en biedt onbeperkt datagebruik met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s en een EU-datalimiet van 100GB.

Gebruik jij veel data en ga je regelmatig naar het buitenland, dan is het nieuwe SuperUnlimited+ abonnement van KPN mogelijk een interessante optie. Met dit abonnement kun je onbeperkt internetten in Nederland met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s, maar je krijg ook een databundel van 100GB voor gebruik in EU landen. Daarnaast krijg je nog een 25GB databundel die je kunt gebruiken in landen buiten de EU. Deze bundel is geldig in de Verenigde Staten, Canada, Turkije, Marokko, Suriname en Caribisch Nederland.

KPN heeft ook een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de huidige abonnementen. Zo heet het Unlimited300-abonnement nu Unlimited400, omdat de maximale snelheid is verhoogd naar 400Mbit/s. Mensen met een datalimiet van 6GB krijgen voortaan 8GB data en de 12GB bundel is verhoogd naar 15GB. Daarnaast is er nu een Teens Unlimited-abonnement beschikbaar, waarbij je voor 20,00 euro per maand onbeperkt kunt internetten met een maximale snelheid van 300 Mbit/s en 30GB data kunt gebruiken in EU-landen.

